الإثنين 17-05-2021
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الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية

الإثنين، 17-05-2021 02:53 م

6039 جريحاً

‎ 220 شهيداً منذ بدء عدوان الاحتلال

حخ
توضيحية


الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير الوطني التراكمي من تاريخ ٧-٥-٢٠٢١ ولغاية الساعة: 12:00 ظهراً من تاريخ ١٧-٥-٢٠٢١، عن أن حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة، بلغت 220 شهيداً و6039 جريحاً، وذلك على النحو التالي:

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‎• الضفة الغربية: 21 شهيداً بينهم طفل و3728 جريحاً.
• ‎قطاع غزة: 198 شهيداً بينهم 58 طفلاً و35 سيدة و1300 جريحاً.
• ‎القدس: شهيد و1011 إصابة، نقل لمراكز العلاج 487 إصابة بينها 60 إصابة خطيرة ونحو 204 متوسطة و 223 طفيفة.
الإصابات التي نقلت لمراكز العلاج في محافظات الضفة الغربية (730) على النحو التالي:
• ‎رام الله: 113 بينها 14 بحالة خطيرة و 41 بحالة متوسطة و 52 طفيفة
•  الخليل: 199 بينها 19 إصابة بحالة خطيرة و 124 بحالة متوسطة و 55 طفيفة.
• بيت لحم: 25 بينها إصابتان خطيرتان و 13 بحالة متوسطة و 10 طفيفة

• ‎نابلس: 135 إصابة بينها 20 بحالة خطيرة و 57 بحالة متوسطة و 58 طفيفة.
• ‎جنين: 70 إصابة بينها 6 بحالة خطيرة و 13 بحالة متوسطة و 51 طفيفة
• ‎طولكرم: 75 إصابة بينها 6 بحالة خطيرة و 22 متوسطة و 47 طفيفة
• ‎سلفيت: 20 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة و 10 متوسطة و 6 طفيفة
• ‎طوباس:12 إصابة بينها 2 بحالة خطيرة و 4 متوسطة و 6 طفيفة
• ‎قلقيلية: 59 إصابة بينها 3 بحالة خطيرة و 7 متوسطة و 41 طفيفة
• أريحا: 22 إصابة بينها 2 بحالة خطيرة و 5 متوسطة و 15 طفيفة
توزيع الإصابات التي نقلت لمراكز العلاج في الضفة الغربية حسب سبب الإصابة:
• رصاص حي: 441
• ‎رصاص معدني مغلف بالمطاط:172
•  اختناق جراء استنشاق غاز مسيل للدموع:93
• ‎إصابات جراء الضرب والسقوط: 24
•  عدد الأطفال (أقل من 18 عاماً) من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية في مراكز العلاج بمحافظات الضفة الغربية: 220
• عدد السيدات من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية بمراكز العلاج في محافظات الضفة الغربية: 22

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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