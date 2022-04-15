224 إصابة بنيران الاحتلال في الضفة الغربية الجمعة

الوكيل الإخباري - قال الهلال الاحمر الفلسطيني ان طواقمه قدمت اليوم الجمعة خدمات اسعافية لـ 224 إصابة بنيران الاحتلال في الضفة الغربية.

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وأضاف الهلال "تنوعت الإصابات التي تعاملت معها طواقمنا في مدن الضفة الغربية بما فيها القدس بين الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و قنابل الصوت، والاعتداء بالضرب".



وجاءت الإصابات كالتالي: 158 إصابة في القدس المحتلة، 16 اصابة في قلقيلية، 17 اصابة في بيتا، 18 اصابة في بيت دجن، 15 اصابة على حاجز قلنديا.



كما وأشار الهلال إلى أن طواقمه قدمت خدماتها الإنسانية لنحو 478 مصلي من المصلين المرضى وكبار السن، الذين توجهوا لتأدية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، عبر حاجز قبة راحيل، وحاجز قلنديا.