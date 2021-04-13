228 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم 228 مستوطنا، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته.
وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس ، بأن 228 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك انطلاقا من باب المغاربة قبل أن يغادروا وتمت الاقتحامات على شكل مجموعات متفرقة بحماية شرطة الاحتلال.
المصدر : وفا
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