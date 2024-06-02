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240 يوماً من العدوان .. آخر مستجدات الحرب المستعرة على قطاع غزة

الأحد، 02-06-2024 08:16 ص

240 يوماً من العدوان .. آخر مستجدات الحرب المستعرة على قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الأحد في قصف بطائرات الاحتلال والمدفعية الإسرائيلية، تركز على مدينتي غزة ورفح.اضافة اعلان


وقال مراسلو "وفا" ، إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت أخرى منزلاً لعائلة خليفة بالبلدة القديمة، وطال قصف مدفعي محيط الكلية الجامعية بحي الصبرة جنوب المدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، استهدفت غارات إسرائيلية حي البرازيل جنوبي المدينة، ما تسبب في إصابة فلسطينيين وتدمير عدة منازل.

وفي وقت سابق، طال قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون، وبلدة المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات.

في غضون ذلك، أطلق الاحتلال قنابل دخانية وصوتية بالتزامن مع قصف مدفعي غرب مدينة رفح.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، أمس السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36,379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 82,407 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى ارتكاب قوات الاحتلال 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 95 فلسطينياً، وإصابة 350 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.



 




 

 


 

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