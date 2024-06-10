الإثنين 10-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 10-06-2024 08:45 ص

248 يوماً على العدوان .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الاثنين، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ248.

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وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المدفعي على مناطق عريبة، وخربة العدس، والحشاش شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة. كما شهدت منطقة عريبة شمال مدينة رفح قصفًا مدفعيًا عنيفًا.


واُستشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.


وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات جوية على مدينة دير البلح وسط القطاع، ومنطقة أبو العجين، تزامنًا مع قصف مدفعي شرق المدينة.


كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عشرات القذائف صوب شاطئ مدينة غزة، فيما فتحت مدفعيتها النار تجاه منازل الفلسطينيين في حي تل الهوى جنوب غرب المدينة، وحي الزيتون، جنوب شرق المدينة.

وفا

 




 

 


 

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