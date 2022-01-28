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الجمعة، 28-01-2022 01:45 م

25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

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الوكيل الإخباري - أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 25 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال أعاقت دخول عشرات المصلين، من خلال عمليات التفتيش وفحص البطاقات الشخصية لهم، واحتجاز عدد منهم عند باب الساهرة.


وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبيةً لدعوات شبابية مقدسية لإعماره والرباط فيه.


وشهد المسجد الأقصى احتشاد آلاف المواطنين من القدس والضفة الغربية وداخل أراضي عام 1948، لأداء الصلاة رغم الأجواء الباردة والماطرة، لإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططاته التهويدية التي ينفذها في الأقصى، وللتأكيد على إسلاميته و ضرورة شد الرحال إليه.


وفي السنوات الأخيرة أُطلقت عشرات الدعوات لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، بالتزامن مع الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال فيه خاصة والمدينة المقدسة عامة.

 

وفا


 




 

 


 

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