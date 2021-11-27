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السبت، 27-11-2021 12:04 م

25 مستوطنا يؤدون طقوسا تلمودية عند باب الأسباط

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الوكيل الإخباري-خباريأدى عشرات المستوطنين، اليوم السبت، صلوات تلمودية بساحة الإمام الغزالي أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

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وأفاد شهود عيان ل وفا، بأن نحو 25 مستوطنا تجمعوا في ساحة الغزالي، وقاموا باستفزاز الأهالي، وأدوا طقوسا تلمودية أمام باب الأسباط، فيما رد المصلون عليهم بالتكبيرات من داخل الأقصى.


يشار إلى أن لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلية، أوصت الخميس الماضي، بإدراج المسجد الأقصى، ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية، ودمج مواد تعليمية في البرنامج التعليمي لدروس التاريخ، وذلك لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967، في مسعى لفرض واقع جديد على الأقصى، ومن أجل تمرير سياسة الاقتحامات الذي يريد الاحتلال فرضها بأعدادٍ كبيرة من خلال دمج المدارس بها".

 

وفا

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