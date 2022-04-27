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250 ألف فلسطيني يحيون ليلة الـ 27 من رمضان في المسجد الأقصى

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الأربعاء، 27-04-2022 10:28 م

250 ألف فلسطيني يحيون ليلة الـ 27 من رمضان في المسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - يحيي نحو 250 ألفا من الفلسطينيين ليلة الـ27 من رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك .

وزارة الخارجية الفلسطينية، قالت في بيان صحفي الثلاثاء، إن الإجراءات والتدابير الإضافية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين الراغبين بالتوجه إلى القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وفي ليلة القدر بشكل خاص، ظاهرها تسهيلات مزعومة وجوهرها فرض المزيد من التضييقات والتقييدات على حركة الفلسطينيين من الحرم القدسي الشريف وإليه.

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