26 قتيلا بجيش الاحتلال في شهر.. ما رتبهم وكيف قضوا؟

الوكيل الاخباري - كشفت مصادر إعلامية في الداخل الإسرائيلي عن إحصائية تبين عدد القتلى بين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية الشهر الحالي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

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ونقلت قناة "عكا للشؤون الإسرائيلية" على حسابها في تليغرام عن مصادر رسمية إسرائيلية أن 26 بجيش الاحتلال ومستوطنا واحدا قتلوا منذ بداية يونيو/حزيران الجاري وحتى اليوم.



ووثقت القناة مقتل هؤلاء في الجرد التالي حسب رتبهم والعمليات التي قُتلوا فيها:



– 5 يونيو/حزيران: مقتل جندي في هجوم بمسيّرة أطلقها حزب الله على تجمع جنود في حرفيش.



– 6 يونيو/حزيران: مقتل جندي في اشتباك مسلح خلف الخطوط من رفح.



– 8 يونيو/حزيران: مقتل ضابط في وحدة اليمام الخاصة خلال عملية استعادة الأسرى الأربعة من منطقة النصيرات.



– 10 يونيو/حزيران: مقتل 4 جنود في كمين بمبنى مفخخ وسط رفح.



– 15 يونيو/حزيران: مقتل 8 جنود في تفجير ناقلة جند برفح، ومقتل جنديين في تفجير عبوة ناسفة بدبابة وسط قطاع غزة، إضافة إلى مقتل جندي متأثرا بإصابته في تفجير مبنى مفخخ برفح يوم 10 يونيو/حزيران.



– 16 يونيو/حزيران: مقتل جندي خلال المعارك في رفح.



– 21 يونيو/حزيران: مقتل جنديين جراء إطلاق قذائف هاون وسط قطاع غزة.



– 22 يونيو/حزيران: مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار في قلقيلية.

– 22 يونيو/حزيران: مقتل جندي خلال المعارك في رفح.



– 27 يونيو/حزيران: مقتل قائد وحدة القناصة في لواء كفير بتفجير عبوة ناسفة في جنين.



– 28 يونيو/حزيران: مقتل جندي برصاص قناص فلسطيني في معارك رفح.



– 29 يونيو/حزيران: مقتل جنديين في معارك حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وحسب إحصائيات رسمية، تجاوزت حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 650، نحو 300 منهم قتلوا منذ بداية المعارك البرية يوم 27 من الشهر ذاته، وفق الجيش الإسرائيلي.



كما بلغ عدد مصابي الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب نحو 3800، نحو 1900 منهم أصيبوا منذ بداية الهجوم البري، في حين أكدت مستشفيات ووسائل إعلام إسرائيلية أن العدد الفعلي لمصابي وقتلى الجيش الإسرائيلي أكبر مما يُعلن عنه.



ويواصل الاحتلال للشهر التاسع على التوالي حربه المدمرة على قطاع غزة، مما خلف حتى الآن ما لا يقل عن 37 ألفا و834 شهيدا وإصابة 86 ألفا -معظمهم نساء وأطفال- إلى جانب دمار هائل في المرافق الحيوية والمباني السكنية ومجاعة متفاقمة بالقطاع المحاصر.

