الإثنين 16-10-2023
الوكيل الاخباري

وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في لواء ذيبان

الاردنية للطيران : سافر معنا الى مصر ابتداءً من ١١٥ دينار

2866 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح في العدوان المتواصل على غزة والضفة

الطائرات الإسرائيلية تعاود تقصف معبر رفح جنوبي قطاع غزة

الحكومة تحيل وتنهي خدمات موظفين - أسماء

هروب جماعي في الكنيست عقب إطلاق رشقة صواريخ - فيديو

صدور ارادات ملكية سامية

انفجارات ضخمة في القدس وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

شرطة دبي تكشف حقيقة طعن 4 إسرائيليين بالإمارة

رئيس دولة يقطع العلاقات مع إسرائيل دعماً لغزة

عاجل

هروب جماعي في الكنيست عقب إطلاق رشقة صواريخ - فيديو

الإثنين، 16-10-2023 06:15 م

2866 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح في العدوان المتواصل على غزة والضفة

427686_36_1697380842


الوكيل الاخباري- استشهد 254 مواطناً فلسطينيا وأصيب 562 آخرين، منذ الليلة الماضية وحتى مساء اليوم الإثنين، العاشر من استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وأفاد مصدر نقلاً عن مستشفيات القطاع، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى مساء اليوم استشهد 254 مواطناً فلسطينيا وأصيب 562 مواطنا، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 2808 شهيداً وإصابة 10850 مواطناً بجراح مختلفة، في القطاع.

وبين أن 64% من الشهداء هم نساء وأطفال، حيث استشهدت 936 امرأة، واستشهد 853 طفلاً، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.

اضافة اعلان

 

ونوه إلى أن 3731 مبنى سكني تضم 10500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي، فيما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6525230f4c59b74b57325c5a

الطائرات الإسرائيلية تعاود تقصف معبر رفح جنوبي قطاع غزة

07132472635363435317451761313273

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة على مدخل بيت لحم

1

هروب جماعي في الكنيست عقب إطلاق رشقة صواريخ - فيديو

elaosboa40398

انفجارات ضخمة في القدس وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

ZzunZ

المعتقل الإداري كايد الفسفوس يعلق إضرابه عن الطعام

2023-10-15T132601Z_568293283_RC20T3ALHC74_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA

من هو المبعوث الأميركي الجديد الخاص للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط؟

أخبار متعلقة
resize

الاحتلال يغلق طريقا زراعيا في نحالين غرب بيت لحم

4b4554ea862ea9d75fb9c8f5afbece3d3983737a

دائرة الشؤون الفلسطينية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

ك

الرئيس الإندونيسي يدعو لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين

52698d852fb8d7a41854cdc1f84571694ab02e88

تصريحات هامة من هنية حول ملف أسرى الاحتلال

652446d24a5e9

687 شهيدا في قطاع غزة و10% من الإصابات بين الأطفال إثر العدوان الإسرائيلي

20231007221055afpp-afp_33xm3nh.h-1-730x438

إصابات في غارة إسرائيلية على منزل برفح