2866 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح في العدوان المتواصل على غزة والضفة

الوكيل الاخباري- استشهد 254 مواطناً فلسطينيا وأصيب 562 آخرين، منذ الليلة الماضية وحتى مساء اليوم الإثنين، العاشر من استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.



وأفاد مصدر نقلاً عن مستشفيات القطاع، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى مساء اليوم استشهد 254 مواطناً فلسطينيا وأصيب 562 مواطنا، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 2808 شهيداً وإصابة 10850 مواطناً بجراح مختلفة، في القطاع.



وبين أن 64% من الشهداء هم نساء وأطفال، حيث استشهدت 936 امرأة، واستشهد 853 طفلاً، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.

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ونوه إلى أن 3731 مبنى سكني تضم 10500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي، فيما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.