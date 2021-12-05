290 مستوطنا يتقدمهم المتطرف بن جفير يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري-اقتحم 290 مستوطنا يتقدمهم عضو الكنيست المتطرف "ايتمار بن جفير"، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مراسلة وفا، بأن المتطرف بن جفير قاد هذا العدد الكبير من المستوطنين المقتحمين للأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من جهة باب الرحمة، ونفذوا جولات استفزازية والتقطوا صورا في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل المزعوم".



وتأتي اقتحامات المستوطنين للأقصى تلبية للدعوات المتطرفة التي تطلقها جماعات "الهيكل"، في اليوم الثامن من عيد الأنوار العبري "الحانوكاه".



وفا

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