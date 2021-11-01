3 أسرى من جنين والعرقة يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري-دخل ثلاثة أسرى من محافظة جنين، اليوم الإثنين، أعواما جديدة خلف قضبان الاحتلال.

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وأفاد مدير نادي الأسير منتصر سمور في جنين لـ" وفا "، بأن الأسير سعيد حسام سعيد طوباسي من مخيم جنين دخل عامه الـ20 وهو محكوم مدى الحياة، علماً أن شقيقاه استشهدا برصاص الاحتلال قبل سنوات.



ودخل الأسيران محمد فؤاد خالد واكد، من قرية العرقة غرب جنين عامه الـ 20 في سجون الاحتلال وهو محكوم لمدة 26عاماً، والأسير فادي طلال سالم السعدي من جنين دخل عامه الـ 18 وهو محكوم لمدة 28عاماً.

وفا