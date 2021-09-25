3 إصابات إحداها حرجة بحادث سير شمال جنين

الوكيل الإخباري - أصيب ثلاثة فلسطينيين ، اليوم السبت، بجروح وكسور، إثر حادث سير وقع بين مركبة وشاحنة على الطريق الدائري مقابل قرية عرانة، شمال جنين.

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وأفادت مصادر فلسطينية نقلا عن مصادر طبية، بأن ثلاث إصابات وصلت إلى المستشفى، إحداها حرجة نتيجة الحادث.



وذكر الدفاع المدني في فلسطين في بيان له، أن طاقم إنقاذ مركز جنين والإسعاف أخلوا المصابين ونقلوهم إلى المستشفى، فيما عملت طواقمه على إزالة الزيوت والزجاج وفتح الطريق وتأمين الموقع.



المصدر : وفا