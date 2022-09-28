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الأربعاء، 28-09-2022 09:58 ص

3 إصابات اثنتان منها خطيرة عقب اقتحام مخيم جنين

احتلال 9


الوكيل الإخباري - أصيب ثلاثة شبان، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي، اثنتان منها خطيرة، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين، ومحاصرة منزل واستهدافه بصاروخ.

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وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر ، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في منطقة الصدر خلال المواجهات المندلعة، ووصف حالتهما بالخطيرة، وإصابة ثالثة في منطقة القدم.


وأوضحت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن تعزيزات عسكرية حاشدة اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقصفت منزلا بصاروخ مضاد للدروع يعود للمواطن فتحي خازم، والد الشهيد رعد.


وأضاف مصدر، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافتان عسكريتان حاصرت مدينة جنين من كافة الاتجاهات، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة.

 

وفا


 




 

 


 

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