السبت 15-10-2022
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة طفل سقطت عليه طوبة بماركا

وزارة الخارجية: الأردنيون في بيلغورود الروسية بخير

اختتام برنامج مهاراتي بمراكز شبابية بألوية غرب إربد

وزيرة الثقافة ترعى فعاليات مهرجان شارع الثقافة في الرصيفة

مسؤول عسكري سعودي يزور الولايات المتحدة

الأشغال تنهي أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر أم النعاج

شقيق المتوفاة بحادث دوار الكيلو يكشف تفاصيل جديدة

وزارة البيئة تشارك العالم العربي الاحتفال بيوم البيئة العربي

حنيفات: الرعاية التي يحظى فيها قطاع الزراعة غير مسبوقة

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في الزرقاء

الجمعة، 14-10-2022 03:39 م

3 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

احتلال٣


الوكيل الاخباري - أصيب مواطنون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف محافظات.

اضافة اعلان


وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، خلال المواجهات مع جنود الاحتلال الذين اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها.


وأوضح أن هذه المسيرة انطلقت استجابة لدعوات حركة "فتح" المستمرة بتصعيد المقاومة الشعبية، ردا على اعتداءات المستوطنين، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة، التي كان آخرها إعدام جنود الاحتلال لطبيب وشاب في جنين صباح اليوم.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال ٣

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

الاقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

63493e86423604568b5e61ff

استشهاد طبيب فلسطيني برصاصة الاحتلال اخترقت رأسه أمام مشفى حكومي

WafaImage (1).jfif-aed7de41-f34a-449c-9688-069ac023358d (1)

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومستوطنون ينفذون جولات استفزازية بين أبوابه

6348ff5e4c59b7417f22d4e9

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم جنين

32LC72R-highres.jpg-6f653bbf-fb92-4436-b40e-5d963441f338

مستوطنون يعتدون على بسطات للخضراوات في الأغوار الشمالية الفلسطينية

أخبار متعلقة
63493e86423604568b5e61ff

استشهاد طبيب فلسطيني برصاصة الاحتلال اخترقت رأسه أمام مشفى حكومي

6348ff5e4c59b7417f22d4e9

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم جنين

احتلال 999

الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويفتش منازل غرب جنين

الاحتلال٥

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من جنين

00063314746835081388784731671183

الاحتلال يعيق تحركات الفلسطينيين ويشن حملة تمشيط غرب جنين

اسعاف فف

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين