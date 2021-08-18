3 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

الوكيل الإخباري - أصيب اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية تياسير شرق طوباس.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية تعاملت مع اصابتين بالرصاص الحي وثالثة بالرصاص المطاطي في الأطراف السفلية وصفت بالطفيفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج .



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم مدينة طوباس وقرية تياسير شرقا، واعتقلت فلسطينيا من طوباس، كما أعاقت وصول الطلاب لمقاعد الدراسة في مدرسة ذكور تياسير.



وخلال المواجهات في قرية تياسير أطلق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين.

المصدر : وفا