3 إصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة في بيت لحم

الوكيل الاخباري - أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء، إحداها خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما تم اعتقال 8 فلسطينيين.

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وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي إحداها في الصدر وُصفت بالخطيرة، واثنين في القدم، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج.



وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام المخيم: محمد أبو صدود، ومحمد العاص، وروضة أبو عجمية، ومالك المحسيري، وضياء الجعفري، ووليد عوينة، وإسماعيل فراج، وعبد الله عوض، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



وفا

