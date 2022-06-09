3 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

الوكيل الاخباري- أصيب فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، كما اعتقلت 19 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

اضافة اعلان



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال مدعومة بجرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وداهمت عدة أحياء، ونشرت القناصة على أسطح العمارات، ما تسبب باندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان فلسطينيين في منطقة الكتف والساق، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.



من جهة أخرى، هدمت قوات الاحتلال، منزلا مكونا من أربع شقق سكنية قيد الإنشاء في مدينة بيت جالا غربي مدينة بيت لحم.



وقالت العائلة المالكة للمنزل، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة بير عونه في بيت جالا، وهدمت منزلهم البالغة مساحته الإجمالية 400 متر مربع، بحجة عدم الترخيص.

بترا