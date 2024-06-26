الأربعاء 26-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الهلال الأحمر بغزة: الآلاف من سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة

الى كم وصل سعر أونصة الذهب عالميا الأربعاء؟

الامن : هذا سبب أزمة السير داخل نفق صويلح وجسر دوار المدينة

هل سيطرأ تغيير على فواتير كهرباء منازل الاردنيين الشهر القادم ؟

جامعات ومؤسسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة - تفاصيل

مشاهد قاسية .. كلب بوليسي إسرائيلي يهاجم مسنة نائمة في قطاع غزة

موقع إسرائيلي: الجيش يعاني جراء نقص الجنود

المملكة على موعد مع منخفض سطحي حراري

3 شهداء و12 جريحا في قصف للاحتلال على مناطق بغزة

وفيات الأربعاء 26/ 6/ 2024

الأربعاء، 26-06-2024 06:20 ص

3 شهداء و12 جريحا في قصف للاحتلال على مناطق بغزة

شهداء 7


الوكيل الاخباري - استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب 12 آخرين، بعد منتصف الليلة، جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا في بيت لاهيا، بينما تم نسف عدة منازل بمدينتي غزة ورفح.اضافة اعلان


وقالت مصادر إن 3 شهداء قضوا، و12 آخرين على الأقل أصيبوا بجروح، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا.

في غضون ذلك، نسفت قوات الاحتلال العديد من منازل الفلسطينيين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وفي حي الزيتون وفي مدينة رفح.

وشهدت مناطق الحي السعودي ووسط وغرب مدينة رفح، وشمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، قصف مدفعي اسرائيلي عنيف، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تهج

الهلال الأحمر بغزة: الآلاف من سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 6 شبان من مدينة جنين

احتلال 6

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

00

الاحتلال يستولي على عدد من المركبات في حلحول

111

مشاهد قاسية .. كلب بوليسي إسرائيلي يهاجم مسنة نائمة في قطاع غزة

جيش الاحت

موقع إسرائيلي: الجيش يعاني جراء نقص الجنود

أخبار متعلقة
44

5 شهداء وعشرات المصابين بقصف اسرائيلي على غزة

398978628_650622460563704_352748948150197198_n

الدويري يكشف سر تفوق المقاومة على الاحتلال في غزة ورفح

GPxTZyTWMAA5R3b (2)

بينهم حفيد عضو سابق بالكنيست .. الاحتلال يعلن مقتل ضابط و3 جنود في معارك برفح

520242084514473353368

اليوم الـ 247 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على غزة

20231025022404244

240 يوماً من العدوان .. آخر مستجدات الحرب المستعرة على قطاع غزة

شهداء6

شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال مناطق من قطاع غزة