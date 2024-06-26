3 شهداء و12 جريحا في قصف للاحتلال على مناطق بغزة

الوكيل الاخباري -

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استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب 12 آخرين، بعد منتصف الليلة، جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا في بيت لاهيا، بينما تم نسف عدة منازل بمدينتي غزة ورفح.وقالت مصادر إن 3 شهداء قضوا، و12 آخرين على الأقل أصيبوا بجروح، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا.في غضون ذلك، نسفت قوات الاحتلال العديد من منازل الفلسطينيين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وفي حي الزيتون وفي مدينة رفح.وشهدت مناطق الحي السعودي ووسط وغرب مدينة رفح، وشمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، قصف مدفعي اسرائيلي عنيف، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.