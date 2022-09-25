الأحد 25-09-2022
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الأحد، 25-09-2022 10:49 ص

30 أسيرا فلسطينيا يخوضون إضرابا عن الطعام في سجون الاحتلال

سجون


الوكيل الإخباري - بدأ ثلاثون أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

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وكان المعتقلون الإداريون، قد وجهوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".


يذكر أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علما أنّ 80 بالمئة من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.


 




 

 


 

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