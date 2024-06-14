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الجمعة، 14-06-2024 03:09 م

30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

القدس


الوكيل الاخباري - أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 30 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.


وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة والأعياد، وتمنع العديد من الفلسطينيين من أداء الصلاة.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الأقصى، خلال خطبة وصلاة الجمعة، ومنعت عددا كبيرا من المصلين من دخوله، واعتقلت فتى.


 




 

 


 

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