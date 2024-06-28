30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري- أدى الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 30 ألف مواطن فقط أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجزها في محيط البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى، ودققت في هويات القادمين لأداء الصلاة، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة،وأعاقت عمل الطواقم الصحفية عند باب الأسباط.