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الوكيل الاخباري
 

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37718 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

الأربعاء، 26-06-2024 02:29 م

37718 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

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الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,718 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86,377 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 60 فلسطينيًا، وإصابة 140 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


 




 

 


 

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