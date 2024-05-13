4 شهداء بينهم طفلة في قصف الاحتلال على جنوب رفح

الوكيل الإخباري- استشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفلة، اليوم الإثنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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وقالت مصادر، إن أربعة شهداء بينهم طفلة وصلوا للمستشفى الكويتي، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة مصلح في حي البرازيل.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,034 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



