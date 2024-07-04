4 شهداء في قصف للاحتلال وسط مدينة غزة

الوكيل الاخباري -

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استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، ظهر اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال وسط مدينة غزة.وقالت مصادر إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا قرب سوق شعبي وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 38011 فلسطينيا ، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87445 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.