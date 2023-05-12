الجمعة 12-05-2023
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الجمعة، 12-05-2023 02:30 م

40 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.


وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط ذ11، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).


وكان الآلاف أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال والإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قواته.

 




 

 


 

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