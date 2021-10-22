الجمعة 22-10-2021
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الجمعة، 22-10-2021 02:29 م

40 ألف مصل يؤدون الجمعة في رحاب الأقصى

الاقصى


الوكيل الإخباري - أدى الآلاف من الفلسطينيين ، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم التواجد المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة، وأبواب الأقصى.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة: "منذ ساعات الصباح الأولى توافد آلاف المصلين من أبناء القدس وداخل أراضي الـ48، وقلة ممن سمح لهم من الضفة الغربية، من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة في رحابه، حيث بلغ عدد المصلين نحو 40 ألفا".


وشددت قوات الاحتلال من قيودها على المداخل والأبواب والحواجز منذ ساعات مبكرة عددا كبيرا من الوافدين للصلاة من الضفة الغربية وأراضي الـ48، من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

 

وفا


 




 

 


 

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