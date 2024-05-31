40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - أدى عشرات آلاف المُصلين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، بمدينة القدس، رغم التقييدات والإجراءات العسكرية التي فرضتها شرطة الاحتلال على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة والقدس.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 40 ألف مصلٍ أدّوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال وتقييد وصول المصلين للمسجد.



وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع البلدة القديمة بالقدس ونصبت الحواجز، وتعمدت التضييق على المصلين، وعرقلت وصولهم إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط.



كما منعت قوات الاحتلال عددا من المواطنين الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى، واعتقلت بعضهم.



بترا