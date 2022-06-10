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الجمعة، 10-06-2022 03:13 م

45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 45 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك .


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد واعتقلت بعضهم .


وأشارت (وفا) إلى أن عددا من المصلين كشفوا عن آثار تشققات في أرضية المسجد الأقصى من جهة باب الحديد، جراء منع قوات الاحتلال لجنة إعمار المسجد من ترميمها.


وكانت دعوات أطلقت في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وداخل أراضي عام الـ 48، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الجمعة في رحابه، ردا على اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم. ( وفا )


 




 

 


 

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