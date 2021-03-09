45 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم 45 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاتها، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

المصدر : وفا

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