45 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم 45 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاتها، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
المصدر : وفا
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