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الإثنين، 22-08-2022 01:44 م

4500 أسير فلسطيني يمتنعون عن الخروج للفحص الأمني وعن الطعام

سجون


الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني، إن أكثر من 4500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سيمتنعون عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني" كخطوة عصيان على قوانين إدارة السجون الإسرائيلية،كما سيرجعون وجبات الطعام.

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وأوضح النادي، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الخطوات ستكون يومي الإثنين والأربعاء، وتنتهي في حد أقصاه لأسبوعين بإضراب عن الطعام، وبمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية.


وكانت لجنة الطوارئ العليا، التي شكلها الأسرى من جميع الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السجون فرضها بعد عملية "نفق الحرية"، قد قررت تفعيل دورها واستئناف خطواتها، بعد أن تنصلت إدارة السجون من جملة "التفاهمات" التي تمت في شهر آذار الماضي، وبعد أن أبلغت الأسرى في عدد من السجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام والسجون التي يقبعون فيها.


وفي الإطار ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، تسعة عشر مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.


وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس وطولكرم والخليل واعتقلت المواطنين التسعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.


إلى ذلك، أخطرت قوات الاحتلال، بوقف العمل في مدرسة أم قصة في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.


وأكد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد عمور، أن هذا الإجراء يعتبر مؤشرا لتسليم إخطار هدم المدرسة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تصاعد وتيرة استهداف الاحتلال لمنطقة مسافر يطا في الآونة الأخيرة، وكذلك استهداف وتدمير البنية التحتية والمدارس لأغراض استيطانية واحتلالية توسعية وعنصرية.

 

بترا


 




 

 


 

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