48 مستوطنا يهوديا متطرفا يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم اليوم الأحد 48 مستوطنا يهوديا متطرفا، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، حسبما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.

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وقالت الدائرة إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، و اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.



يذكر أن المستوطنين، كثفوا من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، فيما ضيّقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين المقدسيين، وأغلقت عدة طرق في مدينة القدس.

بترا