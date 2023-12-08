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الجمعة، 08-12-2023 01:54 م

5 آلاف مقدسي أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم الإجراءات الإسرائيلية

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الوكيل الاخباري - أدى 5 آلاف مواطن مقدسي صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، بمدينة القدس المحتلة، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه المواطنين المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليهم.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان لها، إن قوات الاحتلال منعت المصلين، ممن هم دون الـ70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، للجمعة التاسعة، على التوالي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة. وذكرت أن هذا تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول للمسجد.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت على المواطنين الفلسطينيين والمصلين على باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.


 




 

 


 

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