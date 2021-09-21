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الثلاثاء، 21-09-2021 02:58 م

5 أسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

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الوكيل الإخباري - قرر خمسة أسرى إداريين من المرضى مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، والامتناع عن تناول الدواء، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري التعسفي.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الأسرى هم: عايد دودين، ويوسف قزاز، وأحمد أبو سندس، وياسر بدرساوي، وأمين شويكي.


وأضاف أن خطوتهم هذه تأتي في إطار توجه الأسرى الإداريين لمقاطعة محاكم الاحتلال، في ظل تصعيد سياسة الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري، حيث وصل عددهم إلى نحو 520 أسيرا.


وتابع، أن الأسرى الخمسة هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري، ويعانون من مشاكل صحية وأمراض منها ما هو مزمن، وهم بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة.


وأوضح نادي الأسير أن الأسرى الخمسة من بين عشرات الإداريين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداري بشكل غير متواصل، وبعضهم وصل مجموع سنوات اعتقاله أكثر من 15 عاما.

 

المصدر : وفا 

 

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