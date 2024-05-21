5 شهداء وإصابات باستهداف الاحتلال لوسط رفح

الوكيل الإخباري-

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استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق عوض الله بمخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تتعرض منذ صباح اليوم الثلاثاء لسلسلة غارات.وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,562 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.