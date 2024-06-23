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الأحد، 23-06-2024 06:35 ص

5 شهداء وعشرات المصابين بقصف اسرائيلي على غزة

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الوكيل الاخباري - استشهد 5 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، إثر قصف اسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية استهدف وسط وغرب مدينة غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر باستشهاد ثلاثة فلسطينيين واصابة آخرين بينهم أطفال ونساء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف بناية سكنية قرب برج الجوهرة وسط مدينة غزة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية مماثلة استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

الى ذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل متقطع وسط وجنوب مدينة رفح، بينما أغارت طائرات الاحتلال على منزل شمال مدينة رفح.

 




 

 


 

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