5 شهداء و150 جريحا في مواجهات عنيفة بالضفة

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 150 آخرين اليوم الجمعة في مواجهات عنيفة متواصلة بالضفة الغربية بين محتجين خرجوا نصرة للقدس وغزة وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابين استشهدا متأثرين بجروحهما بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليهما خلال مواجهات في قريتي مردا وسكاكا في سلفيت شمالي الضفة الغربية.

كما أكدت استشهاد شاب ثالث برصاص الاحتلال في مواجهات في يعبد قرب جنين، ورابع بالرصاص أيضا عند مستوطنة قرب رام الله، وذلك بعد زعم الاحتلال أنه حاول طعن جندي.



واستشهد شاب خامس برصاص قوات الاحتلال في بلدة عوريف جنوب نابلس.

وشملت المواجهات مناطق واسعة في الضفة الغربية من جنوبها إلى شمالها، بينها رام الله وسلفيت والبيرة وبيت لحم والخليل وجنين وطولكرم ونابلس وقلقيلية، واستخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المدمع، بينما رشق المتظاهرون جنود الاحتلال بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات سيارات فارغة.



وقد اندلعت المواجهات بعدما خرجت مسيرات عقب صلاة الجمعة للتنديد بممارسات الاحتلال في القدس وغزة.



مواجهات مستمرة

ولا تزال المواجهات مستمرة حتى عصر اليوم في عدد من المحاور وعند الحواجز العسكرية للاحتلال بالضفة وعند الجدار الفاصل، حيث سجلت أعنف المواجهات حتى الآن في مدن الخليل وجنين ورام الله للتعبير عن الغضب الشعبي إزاء الممارسات الإسرائيلية.



المصدر : الجزيرة





