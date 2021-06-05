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السبت، 05-06-2021 02:31 م

209 إصابات

5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

منتا
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 5 وفيات و209 إصابات جديدة بكورونا و126 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس في مدينة جنين، و4 وفيات في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "جنين 10، بيت لحم 4، قلقيلية 2، طوباس 1، رام الله والبيرة 4، نابلس 4، طولكرم 1، سلفيت 0، ضواحي القدس 0، الخليل 0، أريحا والأغوار 0"، قطاع غزة 183.


وأضافت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، وقد توزعت حالات التعافي الجديدة، حسب التالي: "جنين 11، بيت لحم 2، قلقيلية ، طوباس 0، رام الله والبيرة 10، نابلس 33، طولكرم 3، سلفيت 0، ضواحي القدس 1، الخليل 9، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 56. 


ولفتت الكيلة إلى وجود 21 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 46 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 373,478 بينهم 234,354 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

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