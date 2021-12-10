الجمعة 10-12-2021
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الجمعة، 10-12-2021 02:46 م

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

تانا


الوكيل الاخباري - أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك؛ رغم التضييقات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد والبلدة القديمة.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن نحو خمسين ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك؛ من المقدسيين ومن الضفة، ومواطني أراضي الـ1948؛ وسط إجراءات احتلالية مشددة في مدينة القدس المحتلة.


ونصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة من القدس المحتلة؛ وأعاقت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى ودققت في هوياتهم وأجرت عمليات تفتيش في أمتعتهم.

وفا

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