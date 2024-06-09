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الأحد، 09-06-2024 12:23 م

50 طفلا يعانون من سوء التغذية والمجاعة شمال قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، أن خمسين طفلاً يعانون من سوء التغذية والمجاعة، شمال قطاع غزة.

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ونقلاً عن مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا، "فقد تم إحصاء نحو 50 طفلاً يعانون من سوء التغذية خلال أسبوع واحد فقط، وشبح المجاعة يخيم في غزة، وسجلنا علامات سوء التغذية على بعض الأطفال؛ ونحاول استئناف الخدمة الطبية بالحد الأدنى في ظل نقص الوقود، والوضع كارثي في القطاع".


وحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، "9 أطفال من كل 10 أطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد".


وما فاقم من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، تحديداً في الشمال، هو إغلاق معبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم، بعد أن استنزف الفلسطينيون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات.


وتواصل قوات الاحتلال إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري، ورفح الحدودي، لليوم الـ34 على التوالي.


يذكر أن أكثر من 37 طفلاً قد استشهدوا خلال العدوان نتيجة التجويع في عدد من مستشفيات قطاع غزة، خصوصاً في مستشفى كمال عدوان، الذي استشهد بداخله نحو 30 طفلاً.


وتعد المنظومة الصحية في غزة هدفاً للاحتلال، فيما تحاول الطواقم الطبية استئناف خدماتها وتقديم الرعاية الصحية والطبية بالحد الأدنى للفلسطينيين شمال القطاع.

وفا


 




 

 


 

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