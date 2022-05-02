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الإثنين، 02-05-2022 12:48 م

54 شهيداً فلسطينياً ومقتل 16 إسرائيلياً منذ مطلع العام الجاري

غاز احتلال


الوكيل الاخباري - شهد العام الجاري تصاعداً كبيراً في المواجهة مع الاحتلال، والعمليات الفدائية والتصدي لاقتحام مدن وقرى الضفة الغربية.

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ومنذ مطلع العام 2022 نفذت العديد من العمليات البطولية النوعية في الضفة والداخل الفلسطيني المحتل، أدت لمقتل عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين.
ووثقت التقارير التي أصدرها مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد 54 فلسطينياً منذ بداية العام، ومقتل 16 إسرائيلياً.


ففي شهر أبريل الماضي رصد معطى استشهاد 23 مواطناً في (8) محافظات مختلفة، (11) منهم في محافظة جنين، بينما أصيب (1623) آخرين، ومقتل 4 إسرائيليين وإصابة 56 آخرين في عمليات للمقاومة.


وأفاد "معطى" أن مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال ابريل بلغ (1510) أعمال مقاومة، بينها (76) عملية إطلاق نار، واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (34) عملية منها في جنين.


وفي شهر مارس الماضي، وثق مركز "معطى"، استشهاد (20) مواطناً وإصابة (612) بجراح مختلفة، بينهم نساء وأطفال ومسنين.


وفي حصيلة هي الأعلى خلال شهر واحد منذ عام 2017، رصد معطى مقتل 12 إسرائيلياً وإصابة 64 آخرين في عمليات للمقاومة.


وأفاد "معطى" أن مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال مارس بلغ (821) عملاً مقاوماً.


وحسب التقرير فلم تشهد الضفة والداخل المحتل هذا العدد من الخسائر البشرية لدى الاحتلال خلال شهر واحد منذ عام 2017م.


ورصد تقرير معطى تنفيذ 52 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، 25 عملية منها وقعت في جنين.


وخلال شهر فبراير الماضي، وثق مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة.


وأشار معطى الى أن عدد عمليات المقاومة في فبراير بلغ (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.
أما شهر فبراير فشهد استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 13 إسرائيلياً في 623 عمل مقاوم بالضفة.

 

وفي تقريره عن أعمال المقاومة لشهر يناير أوضح "معطى"، أنه تم تنفيذ (28) عملية إطلاق نار، واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، (15) عملية منها في نابلس.
كما رصد محاولتي طعن، ونفذت عملية دهس واحدة، وثلاث عمليات إطلاق المفرقعات النارية على أهداف الاحتلال، و(3) عمليات زرع أو إلقاء عبوات ناسفة، و(4) عمليات حرق منشآت وآليات عسكرية، وعملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.


وخلال يناير شهدت الضفة، (209) مواجهة مباشرة، ومئات عمليات إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، و(26) عملية إلقاء زجاجة حارقة، و(90) عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في متلف أنحاء الضفة.

 

صفا


 




 

 


 

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