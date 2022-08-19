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الجمعة، 19-08-2022 02:58 م

55 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

القدس


الوكيل الاخباري -  أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح الباكر من كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، رغم تشديدات الاحتلال في القدس وبلدتها القديمة، وعلى أبواب الأقصى وفي محيطه.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 55 ألف مصل من القدس والضفة وأراضي الـ 48 أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى وشددت الخناق في البلدة القديمة من القدس، وأقامت حواجز ومنعت العديد من المواطنين من الوصول للأقصى، فيما سمحت لعدد من المستوطنين بأداء طقوس تلمودية قرب باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى.


وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في باحات الأقصى المبارك، لإعمار المسجد ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم

 

وفا


 




 

 


 

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