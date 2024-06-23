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الأحد، 23-06-2024 01:52 م

56 شهيدا في مجازر بغزة والاحتلال يكثف غاراته على رفح

جرحى


الوكيل الاخباري - كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد قصفه على مدينتي غزة ورفح بوسط وجنوب قطاع غزة، فيما أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 56 في أقل من 24 ساعة.

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وقال مراسل الجزيرة إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية فجر اليوم الأحد استهدفت بناية قرب برج الجوهرة وسط مدينة غزة، ومنزلا في مخيم الشاطئ غرب المدينة.


كما استشهد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.


وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا آخر استشهد وأصيب آخرون بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


في غضون ذلك، قالت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمها تمكنت من انتشال 3 جثامين لطفلين وسيدة بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الدرج شرق مدينة غزة الليلة الماضية.


 




 

 


 

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