6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

الوكيل الإخباري - يواصل ستة أسرى ، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري.

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والأسرى المضربون، هم: كايد الفسفوس منذ 73 يوما، ومقداد القواسمة منذ 66 يوما، وعلاء الأعرج منذ 48 يوما، وهشام أبو هواش منذ 40 يوما، ورايق بشارات منذ 35 يوما، وشادي أبو عكر منذ 32 يوما.



ويعاني الأسرى المضربون أوضاعا صحية صعبة، جراء نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم.

المصدر : وفا