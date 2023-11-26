6 شهداء برصاص الاحتلال في جنين ونابلس

الوكيل الإخباري-افادت وسائل اعلام فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية إلى 5 ، كما أصيب 5 آخرون بجروح صباح اليوم .



وأكدت وسائل الإعلام أيضًا ان شاباً فلسطينياً استشهد متأثراً بجروح خطيرة تعرّض لها، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي عليه، في قرية يتما جنوب نابلس بالضفة الغربية.

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وبدأ أهالي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية إضرابا شاملا اليوم الأحد حدادا على أرواح الشهداء الخمسة

وواصلت قوات الاحتلال تصعيدها ضد جنين منذ أمس السبت وحتى فجر الأحد، إذ لا تزال تحاصر المخيم وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.



وقصفت قوات الاحتلال منازل عدة بقذائف الأنيرجا، فيما جرفت الآليات شوارع ودمرت ممتلكات المواطنين في أحياء المدينة وأطراف المخيم.



وحاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنعت سيارات الإسعاف من التحرك إلا بالتنسيق المسبق.

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