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الأربعاء، 19-05-2021 12:33 م

6 شهداء بغارات الإحتلال على غزة

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الوكيل الإخباري- استشهد 6 فلسطينيون في غارات الإحتلال على قطاع غزة، التي شملت خان يونس ورفح ومدينة غزة ومواقع أخرى.

ومن بين الشهداء امرأة وصحفي وشخصان توفيا عندما سقطت ما يصفه الإحتلال بـ"الصورايخ التحذيرية" على شقتهما في قطاع غزة.

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وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء غارات الإحتلال على قطاع غزة إلى 219، بينهم 63 طفلا و36 امرأة، فضلا عن إصابة أكثر من 1500 شخص.


من ناحيته، أعلن جيش الإحتلال، اليوم الأربعاء، استهداف أنفاق ومواقع لإطلاق الصواريخ فيما طالت أحد الضربات مجمعا حكوميا وسط مدينة غزة.

 

كما شهدت الأطراف الشمالية والشرقية من قطاع غزة قصفا مدفعيا عنيفا.


كذلك، أعلن جيش الإحتلال، اليوم الأربعاء، أن 50 صاروخا أطلق من غزة على مستوطنات الإحتلال في محيط القطاع، منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم.

 

 

 

المصدر- سكاي نيوز

 




 

 


 

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