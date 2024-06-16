6 شهداء في قصف للاحتلال استهدف منزلين في مخيم البريج وسط القطاع

الوكيل الإخباري- استشهد 6 فلسطينيين بينهم رضيعة، وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف منزلين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة الخطيب في مخيم البريج ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين بينهم رضيعة، وإصابة آخرين.



وأضافت أن الاحتلال قصف منزلا لعائلة النجار بمخيم البريج ما أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.



وأشارت إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية نسفت مبان سكنية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، عبر قصفها بالطائرات الحربية والمدفعية.



واستشهد فلسطيني في قصف للاحتلال استهدف منطقة المواصي شمال رفح جنوب قطاع غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال تجمعا للفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,337 فلسطينيًا، وإصابة 85,299 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.









