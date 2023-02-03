الجمعة 03-02-2023
الوكيل الاخباري

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفلتين راما ونور الزيادنه

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

واقعة طريفة.. طفل يغافل والده ويطلب طعاما بـ1000 دولارا في أمريكا

زاخاروفا ترد على شكاوى زيلينسكي

الحكومة تخطط لتعزيز سياحة المغامرة بالأردن

الأرصاد الجوية تحذر السائقين على طريق عمان-إربد

الأمن السيبراني يدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية- أسماء

القبض على شبكة فساد تتحكم بطعام الجيش الأوكراني

بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي يقترح مناقشة مكافحة الإرهاب

وفاة طفلتين إثر اختناق بمدفأة غاز في جرش

الجمعة، 03-02-2023 04:29 م

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

4275437


الوكيل الاخباري- أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، والضفة الغربية، وداخل أراضي عام 1948.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال

محكمة الاحتلال ترفض تجميد قرار إخلاء منزل عائلة شحادة في سلوان

احتلال

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من طوباس

احتلال٨

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

ol3sZrpTyEQ31PVODLVDYaSILn4yp3XsG3EeNZHZ

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أكثر من 500 دونم من أراضي بلدتي حزما وجبع

4e9fb7119aa829d7e7fe8ade8e926e75

الأسير محمد نايفة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثاني

hdaPa

الاحتلال يعيق تحركات الفلسطينيين جنوب جنين

أخبار متعلقة
احتلال 1

الاحتلال يعتقل طفلا وشابا من القدس

اقصى 4

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

خيؤي

ما لا تعرفه عن الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس

القدس

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

مص

جماهير غفيرة تحيي "فجر الشهداء" في الأقصى

احتلال8

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى