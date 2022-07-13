60 شهيدا فلسطينيا برصاص الاحتلال في 6 أشهر

الوكيل الاخباري- كشف تقرير أعدته صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الاربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال ستة أشهر الأولى من العام الحالي 60 فلسطينيا، وأن الشرطة العسكرية حققت في 16 حالة منها، لكنها لم تعتقل أو تقدم أي لائحة اتهام ضد أحد من الجنود.

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وقالت الصحيفة "إن العدد الأكبر من القتلى كان في جنين، حيث قتل 26 شابا تلتها بيت لحم (9)، ونابلس (9).



وجاء في التقرير "أن سبب العدد الكبير للقتلى، كما اعترفت مصادر عسكرية، هو الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية، كما أن إدارة الجيش أعطت الجنود الحرية الكاملة لإطلاق الرصاص على من يرشق الحجارة أو الزجاجات الحارقة".



وأشارت الصحيفة الى "أن ربع القتلى دون سن 18، كما قتلت 4 نساء بنيران الجنود تبين فيما بعد أنه لم تكن لهن أي علاقة لا برشق الحجارة ولا التظاهر وجرى قتلهن بدم بارد".

بترا