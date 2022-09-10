600 أسير في سجون الاحتلال يعانون المرض

الوكيل الاخباري - قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة إن 600 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون المرض، بينهم من هو مصاب بأمراض خطيرة كالسرطان ومنهم ناصر أبو حميد الذي يحتضر في السجن.

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وأضاف فروانة في تصريح صحفي، صباح اليوم السبت، أن جميع الأسرى يحتجزون في ظروف لا إنسانية، ولا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة ويتعرضون للإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم ويؤدي إلى استفحال المرض وقد يكون سببا في استشهاد بعضهم، كما حصل من قبل مع أمثالهم.



وشدد على أن العمل من أجلهم ومن أجل إنقاذ حياتهم واجب على الجميع وتدويل الملف الطبي بات ضرورة ملحة.

بترا