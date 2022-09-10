السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

إدارة الازمات : إغلاقات طرق وصافرات انذار واخلاء مدارس ضمن تمرين الأحد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

السبت، 10-09-2022 09:28 ص

600 أسير في سجون الاحتلال يعانون المرض

سجون


الوكيل الاخباري - قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة إن 600 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون المرض، بينهم من هو مصاب بأمراض خطيرة كالسرطان ومنهم ناصر أبو حميد الذي يحتضر في السجن.

اضافة اعلان


وأضاف فروانة في تصريح صحفي، صباح اليوم السبت، أن جميع الأسرى يحتجزون في ظروف لا إنسانية، ولا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة ويتعرضون للإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم ويؤدي إلى استفحال المرض وقد يكون سببا في استشهاد بعضهم، كما حصل من قبل مع أمثالهم.


وشدد على أن العمل من أجلهم ومن أجل إنقاذ حياتهم واجب على الجميع وتدويل الملف الطبي بات ضرورة ملحة.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
47f356c7-75fd-46a7-99c1-bdea5db338c6.jpg-0354fcfc-c736-4a2f-b0a1-4f5f31a86a5e

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون في قريوت جنوب نابلس

الاحتلال٦

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الاقصى

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

احتلال غاز

الاحتلال يداهم قرية البرج جنوب الخليل

22af17c1f5acd7f82472abda0ce3a06c

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويداهم منازل في الخليل

احتلال9

غزة: الاحتلال يتوغل شرق خانيونس

أخبار متعلقة
6d61578585dadf84e574d56c2756972c

الاحتلال يقتحم عدة قرى في محافظة جنين

bHIrJ

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في بلدة كفر الديك

c86553fa017395f5e49a2faf6c07315b

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

قدس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 24 مواطنا من الضفة

اسعاف

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في كفر عقب